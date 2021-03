Webinaire de lancement du premier Tunisian Living Lab

Le webinaire de lancement du premier Tunisian Living Lab dans le cadre du projet PPI4Med, financé par l’Union européenne, aura lieu le 30 mars 2021. Ce projet repose sur la coopération entre cinq pays : l’Espagne, l’Italie, l’Egypte, la Jordanie et la Tunisie. Inscription au webinaire via ce lien.

Le projet PPI4Med, lancé dans le cadre du programme ENI CBC Med, vise le développement d’un nouveau concept de transfert des résultats et des technologies des structures de recherche vers le milieu socio-économique. Il s’agit principalement de doter chaque pays d’un laboratoire d’innovation «Living Lab» consistant en la mise en place d’un marché public d’innovation (PPI), dans les cinq pays partenaires.

Le projet repose sur une coopération entre le Conseil national de recherche d’Espagne, le Conseil national de recherche d’Italie, le Centre national de recherche d’Egypte, le Centre national de recherche et développement de Jordanie et l’Agence nationale tunisienne de promotion de la recherche scientifique.



Les structures de recherche sont les principaux producteurs de résultats de R&D qui sont transférés à la société à travers différents instruments en l’absence d’un dispositif approprié, à savoir le PPI.

Il est à remarquer que les marchés publics représentent une part importante des dépenses de l’ordre de 17% PIB. Ainsi PPI4Med vise le développement d’un nouveau dispositif consistant à promouvoir le transfert des technologies et des résultats des structures de recherche aux acheteurs publics, à l’industrie, aux PME et aux particuliers via le PPI.

Les cinq laboratoires d’innovation (Living Lab) mis en place dans les pays membres interagissent avec le laboratoire transfrontalier. Le projet prévoit également la mise en œuvre de 12 plateformes sectorielles (au moins deux plateformes par pays dans les thématiques les plus dynamiques). L’objectif étant de stimuler la commercialisation des résultats de la recherche des institutions de recherche publiques par le biais du PPI et renforcer un partenariat de commercialisation privé-public.