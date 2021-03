Nafaa Ennaifer avertit les Tunisiens contre une descente en enfer à la turque

Nafaa Ennaifer, industriel et membre de l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), a, dans un post Facebook, averti les Tunisiens contre une descente en enfer de leur monnaie et de leur économie, comme la connaît actuellement la Turquie d’Erdogan, modèle absolu pour les islamistes d’Ennahdha, au pouvoir en Tunisie depuis 2011, et leur principal partenaire. Nous reproduisons ci-dessous ce post ironiquement intitulé «‘‘Compétitivité’’ de la Turquie.»

1/ Entre le 1er janvier 2008 et le 24 mars 2021, le Dollar US est passé d’une parité à 1,17 Lire turque (TL) à 7,94 TL, soit une appréciation de presque 600% en 13 ans.

Rien qu’entre le 1er janvier 2020 et le 24 mars 2021, le $ US a bondi de 33% face à la TL (et l’€ a gagné 42% face à la monnaie turque). Le tout dernier plongeon de ce mois de la TL a été de 10%.

2/ Entre janvier 2008 et janvier 2021, en cette même période de 13 ans, le salaire minimum brut mensuel en Turquie est passé de 354€ à 392€ (soit une augmentation moyenne de l’ordre de 0,7% / an !).

La dernière dépréciation de la TL de 10% en mars 2021, ramène le salaire minimum au même niveau en € qu’en 2008 !

L’industrie turque est intégrée et performante. Mais il n’y a pas que la performance qui explique sa «compétitivité» inoxydable!

3/ Un constat de taille : l’évolution du taux d’intérêt directeur qui est passé de 6,25% en 2013 à 19% en mars 2021 (après avoir culminé à 24% entre décembre 2018 et août 2019)! En Tunisie, nous sommes actuellement à 6,25%…

J’espère que nous éviterons la dépréciation du Dinar tunisien (DT), préjudiciable à notre économie et à notre population, et le renchérissement du taux d’intérêt et de l’inflation.