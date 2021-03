Coronavirus : Durcissement des mesures à Meknassi après la détection de cas suspects du variant anglais

Suite à la détection de cas suspects du variant britannique, la municipalité de Meknassi, relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid, a annoncé de nouvelles mesures afin de faite face à toute éventuelle hausse du nombre de contaminations au coronavirus

Suite à une réunion avec la commission locale chargée de la lutte contre la pandémie, la municipalité a annoncé la suspension des marchés hebdomadaires (à l’exception des vendeurs de fruits et légumes), de la prière du vendredi ainsi que l’interdiction pour les cafés et les restaurants de servir leurs clients sur place (levée des chaises et des tables) et l’interdiction des rassemblements.

La municipalité ajoute que le couvre-feu à Meknassi sera en vigueur de 20h à 5h, et précise que ces mesures se poursuivront pour les deux semaines à venir et qu’elles pourraient être prolongées, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Rappelons que le variant anglais a fait son apparition en Tunisie, fin février dernier, et qu’à ce jour il a été détecté, à l’Ariana, à Bizerte, à Tunis, à Kasserine et à Gabès.

Y. N.