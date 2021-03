Le Cercle Kheireddine débat de l’embrigadement des jeunes tunisiens pour le jihad

Partagez 3 Partages

Jihadistes tunisiens arrêtés en Syrie.

Le Cercle Kheireddine organise un wébinaire de présentation et de discussion autour du livre ‘‘L’embrigadement des jeunes pour le jihad, le paradoxe tunisien’’ de Mustapha El Haddad (éd. Arabesques, Tunis, 2021), le jeudi 1er avril 2021, de 17h15 à 19H00.

Selon différentes sources, le phénomène des combattants terroristes étrangers ayant rejoint, au cours de la dernière décennie, certaines zones de conflit, la Syrie et la Libye en particulier, est inédit par son ampleur et son intensité. Selon ces mêmes sources, le nombre de combattants jihadistes tunisiens ayant rejoint ces zones de conflit est particulièrement élevé

Aujourd’hui, alors que ces jihadistes reviennent en nombre en Tunisie et en Libye, très peu d’informations ont été rendues publiques par les autorités tunisiennes et l’éphémère commission d’enquête parlementaire, créée en 2017, n’a fourni aucun résultat.

Mustapha El Haddad, a entrepris un travail de recherche méticuleux qu’il partagea dans son dernier ouvrage intitulé : ‘‘L’embrigadement des jeunes pour le jihad, le paradoxe tunisien’’.

Afin de mieux comprendre ce «paradoxe tunisien», Mustapha El Haddad a rassemblé un certain nombre de données et de matériaux qu’il a organisé autour de cinq questions fondamentales : Quel est le nombre de ces embrigadés terroristes ? Qui sont-ils et quelles sont leurs motivations ? Comment fonctionnent les réseaux d’embrigadement ? Quelles sont les forces en présence ? Comment ce phénomène d’embrigadement est-il géré par les autorités tunisiennes ?

Ingénieur à la retraite, Mustapha El Haddad est membre du comité d’orientation stratégique du Cercle Kheireddine. Il a publié en 2018, une ‘‘Chronique de la violence politique sous la Troïka’’. Sa présente étude fait suite à cette chronique avec, à la fois, le souci du devoir de mémoire et d’une quête d’une meilleure compréhension des mutations et ruptures qui traversent la société tunisienne.

Au cours de son webinaire, le Cercles Kheireddine propose de débattre de ce thème après une présentation de M. El Haddad. La séance de débat qui s’en suit sera animée par le professeur Mahmoud Ben Romdhane, économiste, ancien ministre, qui a été élu, samedi 27 mars, président de l’Académie tunisiennes des sciences, des lettres et des arts (Beït Al-Hikma).

Pour assister au wébinaire, il suffit de cliquer sur ce lien.