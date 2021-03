Le Watad dénonce la campagne menée contre Rahoui par «un député takfiriste» et appelle le ministère public à intervenir

Le Parti des patriotes démocrates unifié (Watad) a dénoncé la campagne menée contre son élu et membre de son bureau politique Mongi Rahoui, «par des pages liées au terrorisme et un député takfiriste» (en référence à Rached Khiari, ex Al-Karama), tout en appelant le ministère public à intervenir.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce dimanche 28 mars 2021, le Watad a dénoncé cette campagne de dénigrement menée contre Rahoui, allant même jusqu’aux accusations d’apostasie.

«Ce qui représente de sérieuses menaces de mort», déplore le parti en rappelant que le takfir qui s’apparente à un appel au meurtre est punissable par la loi (en vertu de l’article 6 de la Constitution).

Le Watad appelle dans ce contexte, le ministère public à ouvrir une enquête et affirme que le ministère de l’Intérieur est responsable de la sécurité et de l’intégrité physique du député Rahoui.

Y. N.