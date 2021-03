Sousse : Pour obtenir des faveurs sexuelles, il enlève la fille de sa petite-amie et la fait chanter

La police de Sousse a arrêté, hier, dimanche 28 mars 2021, un repris de justice âgé de 23 ans, qui a enlevé une adolescente sous la menace d’une arme blanche. Sa victime est la fille de sa petite amie et il l’a enlevée pour faire du chantage à la mère et obtenir des faveurs sexuelles, qu’elle lui avait refusées...

La mère de l’adolescente a porté plainte contre le suspect, qu’elle a présenté comme son petit ami, tout en affirmant que ce dernier s’est introduit chez elle, armé d’un grand couteau et qu’il a enlevé sa fille mineure, avant de la séquestrer durant deux jours.

Il l’a ensuite contactée et lui a proposé de lui rendre son enfant si elle acceptait d’avoir des relations sexuelles avec lui.

Ce dernier, originaire de Kairouan et qui vient de purger des peines pour des faits de vols et de violences aggravées, a été piégé hier par la police judiciaire et arrêté près de la maison qu’il loue à Sousse.

L’adolescente a pu être libérée et remise a sa maman et le ministère public a ordonné la mise en détention du repris de justice.

Y. N.