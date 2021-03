Tunisie : Grève générale à Sousse en mai

A l’instar de plusieurs autres gouvernorats depuis quelques mois, Sousse connaîtra bientôt une grève générale. Plus précisément, la date du 20 mai 2021 a été fixée à cet effet.

C’est le conseil de l’Union régionale du travail de Sousse qui a pris cette décision, en fin de semaine dernière, lors d’une réunion qui a connu la présence du secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri.

Par ailleurs, dans une déclaration accordée à Jawhra FM, le secrétaire général de l’Union régionale du travail, Kacem Zemni, a notamment dénoncé «la discrimination négative de la région» et «une grande pénurie d’agents et de cadres dans les domaines de la santé et de l’éducation».

Il a également parlé de problèmes dans l’usine de lait, les établissements touristiques, et a évoqué la tentative de la société TAV de licencier 300 employés de l’aéroport d’Enfidha-Hammamet.

C. B. Y.