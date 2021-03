Coronavirus : Point sur la vaccination en Tunisie

Partagez 0 Partages

Dix-sept jours après le lancement de la campagne de vaccination en Tunisie, 53089 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus.

C’est ce qu’indique le ministère de la Santé, dans un communiqué publié ce mardi 30 mars 2021, en précisant que 77% des personnes vaccinées travaillent dans le secteur de la santé, et 23% font partie de la population prioritaire (personnes âgées de 75 ans et plus), sachant que 4436 citoyens ont été vaccinés hier.





La même source a rappelé qu’à ce jour 61.800 vaccins (123600 doses) sont actuellement disponible et que le nombre de personnes inscrites sur la plateforme Evax, s’élève désormais à 769299, tout en renouvelant son appel à tous les citoyens à s’inscrire à la campagne de vaccination.

Y. N.