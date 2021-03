Tataouine : Heurts entre la police et les manifestants d’El-Kamour

Partagez 0 Partages

Les heurts se poursuivent entre la police et les manifestants d’El-Kamour qui ont été empêchés d’accéder au siège du gouvernorat, ce mardi 30 mars 2020, où ils voulaient observer un sit-in jusqu’au limogeage du gouverneur Adel Ouerghi.

Les protestataires ont fermé des routes et caillassé les agents de la police, qui ont fait usage de gaz lacrymogène et procédé à des arrestations et la tension est à son comble à Tataouine.

Le porte-parole du mouvement El-Kamour, Tarek Haddad, a lancé un appel aux habitants de Tataouine à qui il demande de descendre dans la rue et a dénoncé ce qu’il a qualifié de répression policière.

«Nos jeunes que vous avez arrêtés vont être libérés, je vous en fais la promesse. Est-ce ainsi que la police répond aux revendications légitimes ? Le temps de la dictature est révolu et nous avons été très patients, maintenant le verre a débordé», a-t-il lancé, avant de s’adresser au gouvernement : «C’est ça le développement que vous avez promis ? Vous ne tenez pas vos promesses et en plus, vous lâchez votre police sur des jeunes qui luttent pour sauver leur région».

Tarek Haddad a affirmé qu’une grève générale sera décrétée, demain, à Tataouine : «Personne ne travaillera demain et aucun commerce n’ouvrira ses portes. Hommes, femmes et enfants seront dans la rue pour défendre leur région».

Y. N.