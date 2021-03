Maher Madhioub rattrapé par son sombre passé de Rcdiste délateur

Le député Ennahdha Maher Madhioub, proche parmi les proches de Rached Ghannouchi et porte-flingue médiatique du président du parti islamiste et de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), connu pour son agressivité et son arrogance, est un ancien Rcdiste, membre du bureau exécutif des étudiants du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), parti au pouvoir sous la dictature de Zine El Abidine Ben Ali, et délateur monnayant les rapports qu’il établissait pour le régime sur ses camarades à l’université (voir documents ci-joints).

Par Imed Bahri

Ceci n’est pas seulement une honte pour Ennahdha, qui recycle à tour de bras les figures de l’ancien régime pour profiter de leur «savoir-faire» en tous genres, mais discrédite le parti qui se dit révolutionnaire et dont beaucoup de membres furent persécutés par l’ancien régime et dont certains étaient morts sous la torture.

Récompensé par Ben Ali pour ses rapports sur les étudiants islamistes

Le calculateur froid Ghannouchi ne semble pas être dérangé d’avoir autour de lui d’anciens zélateurs de Ben Ali, dans un mépris total de la mémoire des victimes de l’ancien régime parmi les membres de son mouvement. Il a pour conseiller en communication à l’Assemblée Abdeljelil Messaoudi, ancienne figure de la machine propagandiste de Ben Ali, Mohamed Ghariani, dernier secrétaire-général du RCD (mais au moins lui, on connaît son passé et il ne s’en cache), mais aussi parmi ses députés et ses proches aujourd’hui Maher Madhioub, un membre du bureau exécutif des étudiants RCD au début des années 1990 soit au firmament de la répression des islamistes. À l’époque, Madhioub écrivait ses rapports de délation et se faisait payer par le régime. Pour preuve : une note officielle de Sadok Chaabane, ancien conseiller principal auprès du président de la république tunisienne chargé des affaires politiques, datée de janvier 1991 et adressée à Ben Ali, cite nommément Maher Madhioub parmi trois personnes qui doivent être récompensés pour leur collaboration avec le régime. M. Chaabane rapporte au président Ben Ali que Madhioub est membre du bureau exécutif des étudiants du RCD qu’il collaborait pour donner des informations sur le milieu estudiantin. À la suite de cette requête, le concerné a reçu sa récompense de 80 dinars (c’est tristement ridicule !).

Selon les informations révélées par Najmeddine Akkari, rédacteur en chef de l’hebdomadaire ‘‘Al Anwar’’, ayant publié vendredi dernier une enquête sur la fortune colossale de Ghannouchi et son origine douteuse, ui intervenait hier soir, mardi 30 mars 2021, dans l’émission ‘‘Rendez-vous 9’’ sur Attessia TV, Madhioub infiltrait l’Union générale tunisienne des étudiants (UGTE), le syndicat estudiantin islamiste, et ses rapports de délation au régime portait sur cela.

Ce qui est saisissant c’est que les délateurs ne manquaient pas sous le régime autoritaire de Ben Ali mais que le nom de l’un d’eux soit rapporté au président de la république par son conseiller politique, cela ne signifie qu’une chose : le concerné a rendu des services importants au régime.

Un vilain délateur devenu un arrogant donneur de leçons

Le problème c’est que Madhioub, arrogant et hautain au lieu de faire profil bas et de se laisser fondre dans la masse, se permet de sortir sur les plateaux de télévision et de jouer au donneur de leçons, avec une insolence qui en dit long sur les qualités morales de ce sans-gêne.

Pas plus tard qu’avant-hier soir, il avait interpellé le président de la république Kaïs Saïed sur la chaîne illégale Zitouna TV, instrument de propagande d’Ennahdha, lui disant : «T’es qui toi pour dire qui est corrompu et qui ne l’est pas? T’es qui toi pour dire quel député est patriote et lequel ne l’est pas? Retiens ta langue !». Sans oublier son fameux «Ferme ta gueule !» à l’endroit d’Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), une ancienne Rcdiste comme lui. Une autre fois, dans une réunion du bureau de l’Assemblée, alors que celle-ci faisait un Facebook Live, il lui a montré le bas de sa chaussure en lui lançant, et avec quelle classe !: «Ça c’est plus digne que toi».

Tous ces éléments, et d’autres qui ne manqueront pas d’être révélés prochainement, en disent long sur la personne de ce Madhioub, qui devrait méditer le proverbe arabe selon lequel «celui dont maison est de verre ne jette pas de pierres aux autres» ou l’adage bien de chez nous : «Qallou ya baba waqtech inwaliou chorfa, qallou ki moutou kbar el-houma» (traduire : «Nous deviendrons des notables quand mourront tous les vieux du quartier»).