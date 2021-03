Maher Madhioub à Kaïs Saïed : «Retiens ta langue!»

Après Rafik Bouchlaka, gendre du président d’Ennahdha, le député Sayed Ferjani ou encore le propagandiste du parti islamiste Hichem Meddeb, voici le tour du député Maher Madhioub pour s’en prendre à Kaïs Saïed. Vidéo.

«T’es qui toi pour dire qui est corrompu et qui ne l’est pas? T’es qui toi pour dire quel député est patriote et lequel ne l’est pas? Retiens ta langue», a-t-il déclaré avec arrogance, insolence et agressivité sur la chaîne islamiste illégale Zitouna TV, organe de propagande d’Ennahdha, poursuivant ainsi la guerre menée par ce parti contre le président de la république, depuis son élection en 2019 avec 72% des suffrages exprimés.

Les partisans de Rached Ghannouchi, qui ont soutenu Saïed lors du second tour de la présidentielle contre son adversaire Nabil Karoui, président de Qalb Tounes, alors accusé de corruption, reprochent aujourd’hui au président de la république son refus de composer avec eux, comme l’avaient fait ses prédécesseurs Moncef Marzouki et Béji Caïd Essebsi, et sa fixation sur la lutte contre la corruption, qui gangrène les rouages de l’Etat.

I. B.