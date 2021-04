Article sur la «fortune douteuse» de Ghannouchi : Le SNJT solidaire avec les journalistes de Dar Al-Anwar

Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé, aujourd’hui, jeudi 1er avril 2021, sa solidarité avec les journalistes de Dar Al-Anwar, visés par une campagne de dénigrement menée par des sympathisants d’Ennahdha, après la publication sur ce journal d’un article sur la fortune douteuse de Rached Ghannouchi, président de ce parti islamiste.

Le SNJT a rappelé que depuis le 27 mars dernir, Dar Al-Anwar fait l’objet d’une campagne de dénigrement et de diffamation, via les réseaux sociaux, en précisant que des pages de dirigeants nahdhaouis et des bureaux régionaux de ce parti ont pris part à cette campagne.

Nous mettons en garde contre de pareilles pratiques qui exposent les journalistes à des menaces et les mets en danger, ajoute le SNJT, en soulignant le droit de chaque partie de recourir à la justice sans passer par les campagnes de diffamation.

Rappelons que ledit article affirme que la fortune de Rached Ghannouchi, s’élèverait à 2.700 millions de dinar tunisiens et auraient été acquis, notamment via à un réseau de trafic d’armes de passeports et de contrebande.

Ennahdha a fait savoir, hier, qu’il a porté plainte contre Dar Al-Anwar, alors que le rédacteur en chef, Najmeddine Akkari, a assuré pour sa part, que son journal est prêt à affronter la plainte judiciaire.

Y. N.