Coopération entre l’ambassade de l’Inde et l’Université de Jendouba

Boutheina Regaieg et Puneet R. Kundal.

L’ambassade de l’Inde à Tunis a signé, hier, mercredi 31 mars 2021, un protocole d’accord avec l’Université de Jendouba pour l’aménagement et l’embellissement du parc de la dite université.

Le protocole d’accord a été signé par l’ambassadeur de l’Inde, Puneet R. Kundal, avec la doyenne de la Faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de l’Université de Jendouba, Boutheina Regaieg.

Le projet, qui devra démarrer bientôt, sera entièrement financé par l’ambassade de l’Inde et sera mis en œuvre et exécuté par l’Université de Jendouba et sous sa supervision. Il prévoit l’aménagement et l’embellissement du parc de l’université où se trouve le buste du Mahatma Gandhi.

Le projet prévoit la plantation d’arbres, de plantes et la création de parterres de fleurs dans le parc ainsi que l’installation de bancs et d’autres équipements pour les étudiants.

Une fois achevé, le projet créera un parc visuellement esthétique et magnifique et un espace de loisirs pour les étudiants de l’université, tout en créant un environnement propre en réduisant les zones poussiéreuses.

L’année 2021 est spéciale pour l’Inde, qui célèbre les 75 ans de son indépendance et souhaite profiter de cette occasion pour tendre la main à ses amis et partenaires à travers le monde et les aider dans leur croissance et leur développement.

«L’Inde et la Tunisie entretiennent des relations étroites et amicales qui ont été établies en 1958. Ces relations sont fondées sur des valeurs communes telles que la démocratie, le respect des droits de l’homme, la liberté de la presse, la liberté d’expression, une société civile active, l’État de droit et le respect de la constitution», souligne l’ambassade de l’Inde dans un communiqué publié à cette occasion. Elle ajoute que «l’année 2021 est également spéciale car l’Inde et la Tunisie siègent ensemble au Conseil de sécurité de l’Onu, ce qui constitue une occasion unique pour les deux pays d’accroître leur coopération dans les forums multilatéraux sur les questions d’intérêt international et régional et de travailler au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.»