Drame des bébés à la Rabta : Deux ans après, la justice poursuit 3 responsables pour homicide involontaire

Deux ans après l’enquête sur le décès de 15 bébés à la maternité Wassila Bourguiba de l’hôpital de la Rabta (Tunis), la justice s’est enfin prononcée : Trois responsables sont poursuivis pour homicide involontaire.

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis a émis, ce jeudi 1er avril 2021, des actes d’accusation pour homicide involontaire contre la directrice du centre de maternité et de néonatologie- Wassila Bourguiba, le directeur de la maintenance et le chef de service de la pharmacie, dans l’affaire du drame de la Rabta, survenu du 7 au 10 mars 2019, qui a ébranlé la Tunisie et qui a fait couler autant de larmes que d’encre en mars 2019.

Selon l’agence Tap, citant Mohsen Daly, porte parole officiel auprès dudit tribunal, les accusations portent essentiellement sur l’homicide involontaire commis pour négligence, imprudence, inattention et non observation des règlements en vertu de l’article 217 du code pénal.

«Les accusés comparaîtront devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis, précisant que l’affaire du décès des nouveau-nés comporte 16 dossiers qui seront traités de façon indépendante», a-t-il ajouté.

Rappelons que le premier rapport élaboré par la commission d’enquête relevant du ministère de la Santé, avait révélé que les bébés, qui étaient en réanimation, avaient succombé à une infection nosocomiale transmise via l’alimentation parentérale.

Y. N.