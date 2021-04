Tunisie-Union européenne : dix ans de coopération dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique

Une rencontre a été organisée hier, mercredi 31 mars 2021, à la Cité des Sciences de Tunis, sur les «10 ans de coopération tuniso-européenne en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique».

Ont participé à cette journée bilan, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), Pr Olfa Ben Ouda, l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro, ainsi que de Malek Kochlef, directeur général de la Coopération internationale au MESRS, et de Signe Ratso, directrice générale adjointe, directrice générale pour la Recherche et l’Innovation de la Commission européenne.

Cet événement a été l’occasion de passer en revue les enseignements de la coopération bilatérale et régionale, mais aussi d’évoquer le rôle de la Tunisie dans les ambitieux futurs programmes européens de coopération scientifique.

Co-construction des stratégies et programmes et transfert de savoir

À cette occasion l’ambassadeur de l’UE a estimé que «l’évolution de la coopération UE-Tunisie en matière de recherche et innovation vers une co-construction des stratégies et programmes et à un transfert de savoir au niveau des mécanismes de pilotage et de gouvernance est une voie logique pour des partenaires qui partagent la même zone géographique pour faire face aux défis communs».

Les relations scientifiques entre la Tunisie et l’UE se sont considérablement intensifiées ces dernières années. Depuis l’Accord d’association de 1995 et particulièrement depuis l’Accord scientifique et technologique de 2003, la Tunisie et l’UE n’ont cessé de renforcer les moyens de coopération en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Cette collaboration a pris une dimension encore plus importante avec le partenariat privilégié signé au lendemain de la révolution avec l’ambition de conforter le tournant démocratique de la Tunisie.

Mettre la Tunisie sur la carte mondiale de la science et de l’innovation

Sur la seule dernière décennie, pas moins de 12 300 étudiants, enseignants et chercheurs ont bénéficié d’une mobilité entre les deux rives de la Méditerranée. 1 700 universités, écoles et laboratoires ont participé à l’un des programmes européens renforçant leurs capacités de recherche.

Aussi, plus de 700 entreprises ont été accompagnées et renforcées dans leurs processus de recherche et développement pour gagner en compétitivité et créer des emplois qualifiés.

Par ailleurs, grâce à sa montée en compétence, la Tunisie est le pays de la région le plus représenté dans les projets de recherche multilatéraux dans le cadre des programmes européens.