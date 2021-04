Houtiyat : En Photos, la « Galère portugaise » (Physalia physalis) sur la plage d’Amilcar

Houtiyat, l’Association tunisienne d’études et de recherches sur les cétacés a annoncé, aujourd’hui, vendredi 2 avril 2021, la présence confirmée, sur la plage d’Amilcar, de la Galère portugaise (Physalia physalis), dont le venin est dangereux pour l’être humain pouvant provoquer des douleurs musculaires locales ou généralisées, une gêne respiratoire, une crise hémolytique aiguë allant jusqu’à la défaillance rénale.

La même source a affirmé qu’une équipe de l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) s’est dépêchée sur les lieux, 15 minutes après l’alerte donnée par des citoyens aguris, sachant que les physalies qui sont dangereuses même plusieurs jours ou semaines après leur échouage, et dont la piqûre extrêmement urticante et intense, peut également provoquer des perte de connaissance, des douleurs abdominales ou thoraciques, des vomissements, une tachycardie, une hypertension artérielle ou des crampes musculaires.











Notons la Galère portugaise a également été signalée sur les plages de Kélibia (Nabeul) ou encore à Chebba (Mahdia), et que le ministère de l’Agriculture a mis en place une équipe d’inspection, composée de chercheurs de l’INSTM, des agents de la Garde maritime et un représentant du département de la Pêche maritime, pour en confirmer la présence.

Y. N.