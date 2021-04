Le tout nouveau Land Rover Defender sillonne les routes de Tunisie

Partagez 0 Partages

Alpha International annonce dans un communiqué publié vendredi 2 avril 2021, l’arrivée en Tunisie du tout nouveau Land Rover Defender à travers un coup de com iconique.

Fort de plus de sept décennies d’innovation, l’emblématique 4×4 de Land Rover a été dévoilé par Alpha International Tunisie à sa cible via une campagne différente et créative.

Le nouveau Land Rover Defender, une légende du tout terrain, revient avec force. Sa nouvelle formule marie les légendaires capacités de 4×4 de Land Rover à une conduite de qualité, un design révolutionnaire, une technologie innovante et des caractéristiques de sécurité irréprochables, afin de présenter un véhicule parfaitement équipé pour toute expédition.

Tous les atouts des précédentes éditions du Defender ont été conservés. Le constructeur automobile a réussi à lier le passé et le présent.

The Dreamer met sa touche personnelle à la campagne de promotion

En se basant sur ses éléments, un concept unique et purement tunisien a vu le jour en collaboration avec le créateur de contenu Rabii Ben Brahim alias The Dreamer.

Etant un amoureux inconditionnel de la Tunisie, un grand explorateur des richesses de notre pays, et également un propriétaire d’un ancien Defender et un adepte du off road, The Dreamer reste l’un des plus célèbres aventuriers tunisiens.

Parti pour une aventure sans nom, The Dreamer a parcouru les routes de la Tunisie, accompagné de l’équipe Alpha et des journalistes tunisiens, à la découverte d’endroits méconnus, de paysages vierges à bord du nouveau Land Rover Defender. Durant ce trip, ils ont tous eu l’occasion de tester le légendaire SUV tout-terrain qui a su allier d’inégalables capacités hors-piste à un confort suprême sur bitume.

Nous l’avons suivi durant un teasing des plus intriguant via une vidéo postée sur son compte Instagram qui révèle des localisations #GPS anonymes poussant sa communauté à interagir pour donner un nom à ces endroits. Une campagne affichage est venue soutenir ce teasing afin de pousser plus les gens à chercher le nom des endroits en question.

Le 25 mars, avec une vidéo des plus sensationnelles, The Dreamer a révélé toutes les étapes de cette aventure spontanée.

Une vidéo détaillant son évasion dans les 4 coins de la Tunisie à bord du nouveau Land Rover Defender en mettant l’accent sur le fait que ce véhicule tant connu pour sa performance tout terrain, lui a permis d’aller au-delà des routes connues pour arriver à explorer des lieux jusqu’à lors inexplorés pour leur donner un nom.



L’aventure a un nom maintenant, prend alors un tout autre sens révélant qu’il reste toujours quelque chose à découvrir, que les limites sont celles que nous nous fixons et qu’il suffit d’avoir le bon partenaire afin de s’ouvrir à de nouveaux horizons.

À l’assaut des terrains difficiles de la Tunisie

À travers la vidéo Reveal, Land Rover tente de souligner les capacités du nouveau Defender, et encourager les groupes de conducteurs détenteurs des anciens Defender ou d’autres modèles de 4X4 pour parcourir les terrains difficiles de la Tunisie, dont notamment le redoutable désert du sud en toute confiance et aisance de conduite grâce aux nouvelles technologies embarquées comme la technologie Clear Sight Ground View de Land Rover qui permet aux conducteurs de profiter pleinement des capacités du Defender en dévoilant la zone cachée par le capot, directement devant les roues avant, sur l’écran tactile central ou du Configurable Terrain Response, permettant aux conducteurs expérimentés hors-piste de régler les paramètres individuels du véhicule afin de convenir aux conditions ambiantes ; les conducteurs moins expérimentés pourront laisser le système détecter les paramètres les plus appropriés en fonction du terrain, en utilisant la fonction intelligente ‘Auto’.

La collaboration entre Land Rover Tunisie, The Dreamer et l’agence de marketing d’influence Ykone Tunis, a donné à l’aventure une nouvelle dimension en termes de communication. Une alliance de laquelle est née un concept innovant amenant les différentes parties prenantes à interagir entre elles.

On dit toujours que les aventures n’ont pas de noms, mais la rencontre entre The Dreamer et Land Rover Tunisie a donné naissance à une aventure inédite qui a su rallier la découverte de nouveaux paysages tunisiens à la performance et la robustesse du nouveau Land Rover Defender.

Revivez l’aventure de Rabii Ben Brahim à bord du nouveau Land Rover Defender en consultant la page Facebook officielle d’Alpha International Tunisie-Land Rover Tunisie.

Le nouveau Defender est actuellement disponible pour être découvert, testé et commandé dans Le nouveau Showroom Jaguar Land Rover de Alpha International Tunisie aux Berges du Lac 1 avecun prix de base de 340 000 DT TTC.

Depuis 1948, Land Rover produit des tout-terrain authentiques qui représentent un véritable éventail de capacités à travers la gamme de la marque. Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar et Range Rover Evoque définissent chacun les catégories des SUV du monde, avec 80 pour cent de sa gamme exportée vers plus de 100 pays.

Pour de plus amples informations, visitez le site Land Rover Tunisie ou Média Land Tover.