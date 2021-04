Pr Faouzi Addad : «La 3e vague de la Covid-19 sera plus sévère»

Faouzi Addad, professeur en cardiologie, estime dans un post Facebook que l’augmentation brutale ces derniers jours des cas de contaminations par le virus Covid-19 semble annoncer une troisième vague de la pandémie, «qui sera probablement plus sévère que la précédente», avertit-il. Et ajoute : «Les lits de réanimation vont très vite être saturés et le nombre de morts augmentera dans les prochaines semaines.»

Pour expliquer cette évolution inquiétante de la pandémie, le praticien déplore des cas de contaminations par le Covid-19 que «les mesures barrières n’existent plus sur le terrain», que «les soirées clandestines se multiplient», que notre frontière avec la Libye soit «une véritable passoire pour tous les mutants», et qu’«en plus de tous cela, la vaccination est en mode ralentie.»

Pr Addad développe, en évoquant les abus enregistrés dans la campagne de vaccination révélés ces derniers jours et confirmés par le ministère de la Santé, qui en a cependant minimisé l’importance : «Quel est le pourcentage de Tunisiens âgés de plus de 65 ans qui ont été vaccinés? Voilà la clé du succès d’une vaccination sur un plan de risque face à cette épidémie. Nous allons payer très cher ce choix de vaccination des jeunes sur le simple fait qu’ils ont coché la case santé sur l’application Evax. Honte aussi à ceux qui ont pris la place d’une personne âgée alors qu’ils ne sont pas des personnels soignants. Il faut que chacun d’entre nous dénonce les abus pour essayer de limiter les dégâts. Des sanctions doivent tomber contre ceux qui ont autorisé des passe-droits.»

I. B.