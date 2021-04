La Tunisie, un pays d’exception !

Partagez 0 Partages

Bardo, bordel. Y aurait-il un lien entre les deux mots ?

Pauvre Tunisie qui sera toujours une exception. La plus belle démocratie du monde avec la plus parfaite constitution. Sauf qu’en économie sa constitution est bien faible. Anémique et proche de l’évanouissement. Fatalitas!

Par Fathi B’Chir *

La Tunisie est un pays exceptionnel. Il faudra probablement le considérer comme tel. Un cas unique dans le monde avec un président qui ne pipe mot. Le son de sa voix est inaudible et lorsqu’il parle personne ne comprend ce qu’il dit. Il ne veut probablement pas être dérangé en attendant de finir tranquillement un mandat à l’échéance limitée. Salaire et transport assurés. Un des rares succès de lutte contre le chômage des diplômés.

Dans ce pays d’exception, il existe un parlement normalement haut lieu de la démocratie mais qui est présidé par un trublion révolutionnaire amateur de complots et de coups tordus. Perversion de la démocratie. À décontaminer d’urgence.

Et je ne parle pas des députés un par un. Ils se contentent dans leur ensemble d’occuper la grande maison et de veiller à ce que les sièges soient confortables.

Il y a un qui m’intrigue particulièrement. Je n’ai jamais compris à quoi sert Safi Saïd. Il ne fait ni du mal ni du bien. Je me suis toujours demandé à quoi il sert. Fait-il juste partie du décor avec les meubles de la salle. Ou pour garder une place de député occupée et la chauffer en attendant. Il vend quoi au juste ? Si quelqu’un a une explication, il aurait la charité de l’expliquer au monde qui sûrement se demande comment le monde a pu tourner depuis Cro-Magnon sans avoir un Safi Saïd à disposition. Un «arabiste» creux et sans projet, sorte de cheikh sans provision. L’incroyable est que les instituts de sondage ont entendu parler de lui et sans doute par négligence inscrit son nom dans la liste des candidats à une notoriété qu’il fait tout pour ne pas la mériter. Il est probablement un produit périmé. «Allah yarhmou» (Dieu lui accorde sa miséricorde) tant qu’il ne parle pas. Il faudra peut-être un jour le remettre dans l’avion vers Damas, Bagdad, Kaboul ou Ankara. Au choix du jour.

Pour le même prix on aurait pu en avoir dix pour bien occuper les bancs du Bardo. Bardo, bordel. Y aurait-il un lien entre les deux mots ? Ce n’est pas sûr, un bordel est mieux organisé.

Pauvre Tunisie qui sera toujours une exception. La plus belle démocratie du monde avec la plus parfaite constitution. Sauf qu’en économie sa constitution est bien faible. Anémique et proche de l’évanouissement. Fatalitas!

* Journaliste tunisien basé à Bruxelles.

Articles du même auteur dans Kapitalis :