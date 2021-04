L’innovation dans les médias, sujet du colloque de l’Ipsi

L’Institut de presse et des sciences de l’information (Ipsi) organise, les 7 et 8 avril 2021 à l’hôtel Sheraton, à Tunis, un colloque international sur le thème «Journalisme et innovation à l’ère du numérique».

Organisé en collaboration avec Konrad Adenauer Stiftung, ce colloque sera marqué par l’intervention de 30 conférenciers de 15 nationalités. Ces chercheurs et experts débattront des pratiques journalistiques dans les différents types des médias (presse papier, presse numérique, télé, radio, etc.) dans une optique d’innovation.

Le colloque comporte plusieurs axes de recherche tels que les formes et défis de l’innovation dans la presse écrite; les médias audiovisuels à l’épreuve du web; les modèles économiques de la presse numérique; les pratiques et enjeux du fact-checking ; et les pratiques journalistiques et médias sociaux.

Le colloque se terminera par une table ronde avec les professionnels et les organismes afférents tels que la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) et le Conseil de la presse autour du sujet : «Journalisme de qualité et défis de la transition numérique et de l’innovation dans les médias tunisiens».

Cette manifestation se tiendra principalement à distance, mais aussi en présentiel dans la limite de la capacité d’accueil de la salle et dans le respect du protocole sanitaire.

Le public peut suivre le colloque et interagir avec les conférenciers via les liens suivants : Zoom, 7 avril, 8 avril.

Page Facebook officielle de l’Ipsi.