Séminaire à Tunis sur le transfert de compétences dans le domaine de l’urbanisme

Le Centre international de développement pour la gouvernance locale innovante (CILG-VNG International) organise un séminaire sous le thème «Quelle stratégie de renforcement institutionnel et de repositionnement pour la direction de l’urbanisme ?», le 7 avril 2021, à espace Arena, les Berges du Lac 1, à Tunis.

Des acteurs nationaux et internationaux, des experts dans le domaine de l’urbanisme et des associations nationales prendront part à cette rencontre, qui présentera les résultats de l’étude du diagnostic de la situation actuelle dans la direction de l’urbanisme et les services d’aménagement urbain dans les directions régionales de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire ainsi que les scénarios possibles pour le renforcement institutionnel de la direction de l’urbanisme.

Ce séminaire, qui s’ouvrira en présence du ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire (Mehat), Kamel Doukh, s’inscrit dans le cadre de la composante n° 1 du programme «Initiative pour une décentralisation efficiente et des municipalités attractives», Idema.

Cette mission d’expertise auprès de la direction de l’urbanisme du Mehat vise à mettre en place un cadre technique de base pour opérationnaliser le processus de transfert de compétences dans le domaine de l’urbanisme et à accompagner la direction de l’urbanisme dans cette évolution.

En effet, le contexte de la décentralisation et du transfert de la compétence de l’aménagement urbain de la direction de l’urbanisme et les directions régionales aux communes nécessite un redéploiement de la Direction de l’urbanisme et la mise en place d’une stratégie adéquate pour sa réorganisation et la fixation des modalités de collaboration avec les communes.

Rappelons que le programme Idema, mis en œuvre par le CILG-VNG International, est financé par ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.