Imed Boukhris : «Bientôt on vérifiera les déclarations de biens de tous les hauts responsables de l’État»

Le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, Imed Boukhris, a assuré, dans une déclaration parue ce mercredi, 7 avril 2021, dans le journal Assabah, que bientôt, les déclaration de biens des tous les hauts responsables de l’État seront vérifiées.

Cela concernera notamment les présidents, les ministres, les directeurs de cabinets, les députés et quiconque ayant eu une haute responsabilité au sein de l’État, y compris les magistrats. «Personne ne sera au-dessus de la loi», assure-t-il.

Boukhris a ajouté que des enquêtes auront lieu en cas d’augmentation significative des revenus ou d’augmentation notable du volume des dépenses de façon non-proportionnelle aux revenus.

Et d’ajouter que le processus de vérification concernera en particulier ceux qui sont au pouvoir et les décideurs, y compris le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, étant l’un des principaux acteurs politiques de la dernière décennie.

Cette vérification se fera par le biais d’un logiciel qui détectera les anomalies selon le degré de leur gravité, explique encore le président de l’Inlucc.

C. B. Y.