Peut-on croire un islamiste qui se convertit au bourguibisme ?

Lotfi Zitoun se recueille sur la tombe de Bourguiba.

À l’occasion de commémoration du 21e anniversaire de la mort de Habib Bourguiba, libérateur de la Tunisie et bâtisseur de sa république, survenue le 6 avril 2000, il est curieux de voir certains panarabistes comme le président Kais Saied et certains panislamistes comme le Frère musulman Lotfi Zitoun, rendre hommage à l’ancien président, alors qu’ils l’ont longtemps ignoré s’ils n’avaient sali sa mémoire !

Par Rachid Barnat

Lotfi Zitoun, la tête pensante de Rached Ghannouchi, s’est fait connaître auprès des Tunisiens à son retour d’exil londonien lors du fumeux «printemps arabe» ourdi par l’émir du Qatar, par ses attaques en règle contre la tunisianité des Tunisiens, contre Bourguiba et le bourguibisme que lui et ses Frères musulmans d’Ennahdha n’ont cessé de dénigrer, dans l’espoir de l’effacer de la mémoire collective d’un peuple qui lui doit tout !

Mais en 10 ans de pouvoir islamiste et le mécontentement grandissant devant la régression à tous les niveaux de la Tunisie de Bourguiba, les Frères musulmans d’Ennahdha ont changé de stratégie… et Abdelfattah Mourou et Lotfi Zitoun vont donner le la.

Quand Lotfi Zitoun glorifie Bourguiba

Lotfi Zitoun découvre la tunisianité en revendiquant sa nostalgie de l’art de vivre du Tunisien, sa musique, ses chansons sa danse… Lui et ses Frères, aussi bien islamistes qu’arabistes, se sont mis à «glorifier» Bourguiba et les bienfaits du bourguibisme auxquels ils doivent beaucoup, rappellent-ils…

Et voilà que depuis que Abir Moussi et le Parti destourien libre (PDL) ont mis à nu Ghannouchi et causé une impopularité grandissante à Ennahdha grâce aux révélations salutaires sur le réel projet des islamistes… M. Zitoun, encore lui, alliant l’image au texte, se fait photographier au mausolée de Bourguiba, lui rendant hommage et par ses écrits et ses discours glorifiant le grand homme; jusqu’à invoquer la laïcité de fait du bourguibisme !

On aura tout vu de la part des Frères musulmans d’Ennahdha ! Mais il ne faut pas se leurrer sur les intentions réelles du bonhomme qui commémore la mort de Bourguiba. Lotfi Zitoun ne sait plus à quel saint se vouer pour redorer le blason d’Ennahdha en perte de vitesse !

Les Frères musulmans font le dos rond face aux résistances

Il ne fait que reproduire la stratégie du Frère musulman Erdogan, modèle pour Ghannouchi, qui après avoir combattu l’héritage de Kemal Atatürk et la laïcité imposée par le père de la Turquie moderne, et devant l’échec de l’effacement de la mémoire des Turcs, il a changé son fusil d’épaule pour glorifier le père de la nation; arborant et s’exhibant régulièrement avec des portraits géants du grand homme… le temps pour lui et ses Frères de reprendre du poil de la bête. Ce qui se produira après le coup d’Etat manqué de 2020, pour instaurer une dictature et révéler le projet réel des Frères musulmans de restaurer la chariâ en lieu et place du Code civil, rejetant définitivement la laïcité kemaliste !

Il ne faut pas oublier que les Frères musulmans jouent sur le temps long : ils savent faire le dos rond face aux résistances d’un peuple, le temps pour eux de le transformer par petites touches par un islamisme rampant, en diffusant le wahhabisme qui fonde leur action politique …

Frère musulman un jour, Frère musulman toujours !

C’est pourquoi il faut se méfier de ces «découvertes» subites du bourguibisme, de la part de l’«intellectuel» d’Ennahdha; alors que lui et ses Frères musulmans ont combattu Bourguiba et Bourguiba les avait combattus, parce que les idéologies qui les animent sont antinomiques et diamétralement opposées : le panislamisme étant la négation du nationalisme !

Bourguiba déclarait le 1er juin 1959 : «Il est rare que les événements qui jalonnent la vie d’un homme s’intègrent dans l’histoire d’un peuple à un point tel que l’homme semble incarner tout son peuple. Si la transposition a pu s’accomplir, c’est que l’homme a su se faire le porte-parole sincère et désintéressé de la conscience nationale, qu’il a lutté pour la cause du peuple tant et si bien que les péripéties de la vie de l’un et de l’autre ont été amenées à se confondre.» Et ce n’est pas Ghannouchi qui connaîtra cette osmose d’un peuple avec son leader !

Blog de l’auteur.

