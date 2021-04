Rapport du FMI : La reprise en Tunisie sera plus lente qu’ailleurs

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié hier, mardi 6 avril 2021, un rapport intitulé ‘‘World Economic Outlook : Managing divergent recoveries’’ (Perspectives de l’économie mondiale: gérer des reprises divergentes). Le rapport comporte de nombreuses données, entre autres sur la Tunisie, son environnement et ses partenaires. Plutôt inquiétantes…

Le rapport jette un regard dans le rétroviseur et fait des projections pour les 3 ans à venir…

Pour la Tunisie, les perspectives ne sont malheureusement pas bonnes. La croissance y sera certes positive, mais asthénique, et en tout cas deux fois moins forte qu’au Maroc, par exemple.

L’inflation sera de retour et frôlera de nouveau les 7%; et les citoyens commencent déjà, à l’approche du ramadan, à ressentir les effets de la hausse des prix sur leur pouvoir d’achat.

Avec la poursuite des hausses des salaires dans la fonction publique pour plusieurs corps de métiers, les déficits publics continueront de se creuser et d’augmenter les besoins de financements extérieurs de l’Etat, dont la notation souveraine a été dégradée 8 fois en 10 ans.

Pour ne rien arranger, le rapport précise que les pays les mieux vaccinés tireront mieux leur épingle du jeu et s’en sortiront mieux en termes de croissance, et la Tunisie où la campagne de vaccination enregistre un retard certain ne fera donc pas partie du peloton de tête des meilleurs élèves de la classe.

Pire encore, le tourisme devant se déplacer dans les pays où les populations ont été les plus massivement vaccinées, on peut avoir de sérieuses inquiétudes concernant une hypothétique reprise de ce secteur vital pour l’économie tunisienne. En tout cas, cette reprise ne sera probablement pas pour cet été 2021, comme l’espèrent, sans trop oser le croire, les professionnels des voyages.

Bref, les Tunisiens n’en ont pas encore fini avec les mauvaises nouvelles, et la crise politique qui perdure, avec notamment un exécutif divisé et à couteaux tirés, et une confrontation ouverte entre la présidence de la république et le parlement, ne présage rien de bon.

I. B.

Pour lire le rapport (en anglais).