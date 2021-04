Amag Ramadan Ceremony pour récompenser les meilleurs produits télévisés de ramadan

Le magazine Amag organise, en collaboration avec la société Sybel Light & Sound, l’événement Amag Ramadan Ceremony, qui se veut être la plus importante compétition organisée en Tunisie, visant à récompenser les meilleurs dispositifs et produits télé diffusés lors du mois de ramadan et les personnes qui ont contribué à créer ces produits animant les soirées ramadanesques.

Ce concours récompensera la performance, la créativité et l’innovation dans le domaine de la création audiovisuelle en constante évolution.

Organisée pour la première fois en Tunisie, Amag Ramadan Ceremony concerne tous les acteurs, techniciens, producteurs, créateurs de contenu et talents de l’audiovisuel.

Au total, 29 prix seront décernés et ce dans le but de refléter le large éventail des compétences mises à contribution et de mettre en évidence plusieurs domaines clés.

Les membres des deux jurys – pour les sections «feuilleton» et «sitcom» – sont choisis parmi les personnalités reconnues dans leurs domaines pour leur expertise professionnelle et technique, au regard des critères d’appréciation de chacune des catégories.

La vocation de l’Amag Ramadan Ceremony n’est pas uniquement de remettre des prix mais d’accompagner la profession en la valorisant et en récompensant l’excellence de l’ensemble des acteurs, techniciens et créateurs de contenu, faisant de cet événement un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du secteur de la télé.

