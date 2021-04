Les liens entre la Covid-19 et le dysfonctionnement érectile ou la panne sexuelle chez les hommes

Selon Dr Faouzi Addad, professeur en cardiologie, citant une étude italienne récente, les hommes qui ont eu la Covid-19 ont 6 fois plus de risque de développer une dysfonction érectile (28% vs 9,3%). C’est là, à n’en pas douter, «un argument solide pour pousser les hommes à mettre un masque, respecter la distanciation physique et se faire vacciner.»

Dans un post Facebook publié aujourd’hui, jeudi 8 avril 2021, Pr Addad explique : «L’atteinte de la fonction endothéliale (qui joue un rôle capital dans la régulation du tonus vasculaire, Ndlr) est à l’origine de cette complication et confirme encore une fois de plus qu’il s’agit aussi d’une maladie du vaisseau et plus particulièrement de l’endothélium», dont l’atteinte a été largement démontrée dans l’étude tunisienne Tu-EndCov, rappelle le cardiologue.

La baisse de la testostérone ou encore la fatigue provoquée par une longue atteinte par la Covid-19 serait une autre explication, selon Pr Addad. «Très souvent, il s’agit aussi des mêmes facteurs de dysfonction érectile et d’attraper la Covid-19 comme l’obésité, le diabète ou l’hypertension artérielle. Ainsi ceux qui ont une dysfonction érectile sont aussi plus exposés au risque d’avoir la Covid-19», précise le praticien, qui s’interroge : «Les médicaments améliorant la fonction endothéliale pourrait-elle améliorer cette complication ou éviter cette exposition?» Et sa réponse est peu rassurante : «Cela reste à démontrer», écrit-il en ajoutant, sans ironie aucune : «De toute façon il s’agit d’un argument solide pour pousser les hommes à mettre un masque, respecter la distanciation physique et se faire vacciner. Un bon slogan comme ‘‘Mask up to keep it up’’ pourrait être plus efficace que n’importe qu’elle campagne classique pour porter un masque. La vague continue à monter et tous les moyens devraient être utilisés».