Les propriétaires de cafés et restaurants de différentes régions menacent de braver le couvre-feu

Partagez 0 Partages

Rejetant le couvre-feu imposé de 19h à 5h, les propriétaires de cafés et restaurants de différentes régions de la Tunisie, ont annoncé aujourd’hui, vendredi 9 avril 2021, qu’ils comptent ouvrir leurs commerces le soir après la rupture du jeûne, estimant que cette mesure les mettra au chômage total.

Nous ne pourrons pas travailler le jour à cause du jeûne, ni la nuit à cause du couvre-feu et cela causera une catastrophe pour tous les employés du secteur, ont-il déploré, en affirmant qu’ils refusent, par ailleurs, l’aide sociale, évoqué par le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

Pour les propriétaires de cafés, salons de thé et restaurants, il est possible de travailler en respectant les mesures sanitaires, en baissant le taux de capacité d’accueil, en imposant une distanciation à leurs clients et en les servant dans des gobelets, tout en procédant à la stérilisation des lieux, ont-ils affirmé.

Ces derniers, sont soutenus par les chambres syndicales régionales des cafés-restaurateurs et l’Utica, qui ont appelé à leur tour, les autorités à revenir sur cette décision et à alléger le couvre-feu.

Rappelons que le président de la république Kaïs Saïed avait demandé, ce matin, au chef du gouvernement Hichem MechiChi, de revenir sur le prolongement de l’horaire du couvre-feu, estimant qu’il faut trouver l’équilibre entre la sécurité sanitaire des Tunisiens et leur vie économique et sociale.

Y. N.