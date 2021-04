Abir Moussi: «Kamel Akrout contacte les structures du PDL au Sahel» (Vidéo)

Kamel Akrout / Abir Moussi.

La présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a accusé Kamel Akrout, amiral à la retraite, ancien attaché militaire de la Tunisie aux Émirats arabes unis et ancien conseiller à la sécurité nationale de Béji Caïd Essebsi, de contacter les structures du PDL au Sahel, région d’origine d’Akrout, et dit être en possession des preuves et qu’elle ne parle jamais sans preuve. Voir vidéo.

Par Imed Bahri

Le discret Kamel Akrout, fondateur dernièrement d’un think-tank, ayant une page sponsorisée sur Facebook et dont les ambitions politiques ne sont pas annoncées et revendiquées par le concerné mais qui sont connues dans le microcosme des personnes bien informées voudrait reprendre le réservoir électoral de Mme Moussi, d’après ce qu’elle a explicitement déclaré sur Attessia hier soir, vendredi 9 avril 2021. M. Akrout que le même microcosme dit proche de l’homme de réseau Kamel Eltaïef, originaire comme lui du Sahel, serait soutenu par ce dernier, grand manipulateur devant l’Enternel, qui ne peut pas influencer une forte tête comme Mme Moussi.

Tous à l’assaut de la citadelle Moussi !

Après Ahmed Nejib Chebbi en 2011, Mustapha Kamel Nabli en 2014 et Abdelkrim Zbidi en 2019, tous aujourd’hui perdus de vue, Kamel Akrout semble être le nouvel homme soutenu par l’homme de réseau Kamel Eltaïef. Toutefois, M. Akrout évite de s’exposer et demeure assez discret vu que les échéances électorales sont lointaines. Au-delà du fait que l’ancien conseiller de BCE n’est pas un homme politique et encore moins un tribun et un homme charismatique, une exposition médiatique risquerait d’attirer sur lui les critiques et de compromettre son avenir politique présumé. Mme Moussi a, dans tous les cas, confirmé les ambitions de M. Akrout en l’accusant de prendre langue avec les cadres de son parti dans le Sahel, l’une des régions où celle que ses partisans surnomment «La lionne» est très populaire.

Ce qui est certain c’est que toutes les personnes sur lesquels a parié M. Eltaïef, et qui ont été plutôt désignés qu’élus, se sont avérées des choix pas du tout probants et n’ont jamais réussi car toutes sont dépouillées de charisme.

Kamel Eltaief pousse ses fantassins

Le fils cadet de Youssef Eltaïef peut essayer cette fois-ci avec M. Akrout, il ne parviendra pas à en faire une alternative à Mme Moussi et à faire main basse sur son électorat car elle, par contre, est une vraie politique, a de grandes capacités oratoires et surtout est charismatique. Et les batailles politiques, ça la connaît. Aussi a-t-elle tenu à rassurer ses partisans, hier soir, sur Attessia, en disant, avec une ironie assassine : «Ces manœuvres ne me font pas peur et je ne crains pas pour ma place à la tête du PDL. La preuve, j’ai tenu à fixer la date du prochain congrès un an avant. Ce congrès aura lieu le 13 août 2021. Et ceux qui veulent prendre leur place dans les postes de direction du parti n’ont qu’à faire la queue et attendre leur tour».

En d’autres termes, des pages Facebook sponsorisées, il en faudrait encore beaucoup pour M. Akrout pour espérer reprendre à Mme Moussi son pré carré, le Sahel. Il en faudrait aussi beaucoup à tous ceux qui lorgnent son électorat. N’est-ce pas Kamel Akrout, Ahmed Nejib Chebbi, Fadhel Abdelkefi et autres ?

