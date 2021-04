Boutik Privé : vers la fin du e-commerce traditionnel ?

On ne peut prédire l’avenir du marché d’e-commerce pour la simple et bonne raison que ce marché évolue tellement vite qu’il est devenu imprévisible. Aujourd’hui, ce sont les clubs privés qui font l’actualité, comme Boutik Privé, qui sont, pour l’instant, de vraies alternatives aux sites e-commerce traditionnels.

Par Meriem Majdoub

Le chiffre d’affaires des ventes sur internet est en constante progression chaque année. Il est passé de 62,9 à 103,4 milliards d’euros, rien qu’en France entre 2015 et 2019. Le leader absolu Amazon, lui, a vu son CA augmenté de plus de 40% en l’espace de 12 mois.

Ces chiffres sont impressionnants, mais logiques en fin de compte quand on sait que le marché de la vente en ligne est l’un des secteurs qui ont le plus bénéficié de cette crise sanitaire mondiale. Et les raisons qui peuvent l’expliquer sont diverses. Mais avec les confinements, couvre-feu, fermeture des frontières et aussi la peur de certains de se déplacer pour acheter les produits qu’ils désirent, préférant commander en ligne, ce ne sont pas les facteurs qui manquent.

Il y a quelque temps, on a commencé à remarquer un nouveau phénomène sur le web, celui des boutiques privées, communément appelé les clubs privés. Ces derniers mettent à la disposition de leurs membres un catalogue basé sur les tendances du moment. Ils s’assurent de renouveler celui-ci afin que les adhérents puissent y trouver les produits dont ils pourraient avoir besoin à des prix plus intéressants que ceux des autres sites e-commerce.

Le mode de fonctionnement des clubs privés

Ces clubs fonctionnent sous un abonnement (mensuel, trimestriel ou semestriel ou annuel selon le club choisi). En effet, avant de pouvoir commander des produits sur ces sites, vous devez vous inscrire et choisir un forfait.

Les prix varient selon les clubs. Mais c’est généralement un prix plus qu’abordable pour les habitués d’achat en ligne. Une fois ces étapes passées, c’est à ce moment-là que vous pourrez effectuer des commandes.

Un club comme Boutik Prive propose des abonnements, sans engagement, à 29,90€ (mensuel) et 75€ (trimestriel). En tant que membre, vous aurez droit à des réductions toute l’année. Ces derniers sont donc réservés uniquement à ceux qui possèdent un abonnement chez eux. Après votre inscription, comme c’est le cas chez les autres sites d’achats en ligne, vous aurez accès à votre espace membre depuis lequel vous pourrez modifier, suivre ou annuler vos commandes et/ou votre forfait. D’autres fonctionnalités y seront, également, disponibles. Mais elles sont différentes selon les clubs, bien évidemment.

Pourquoi les clubs privés sont plus avantageux

Difficile de citer tous les avantages qu’offrent les boutiques privées, d’autant plus que chaque club propose ses propres avantages. À titre d’exemple toujours chez Boutik Privé, la livraison est gratuite pour tous vos achats depuis leur plateforme pendant l’intégralité de l’année. Une période de découverte vous sera accordée à l’issue de votre inscription. Celle-ci a une durée de trois jours pour 1€ seulement. Boutik Privé propose également à ses membres un remboursement total du montant de leurs achats si, lors d’une commande, le produit reçu est différent de ce qu’ils avaient commandé ou si la date de livraison annoncée n’a pas été respectée.

Plus que les sites e-commerce dont on a pris l’habitude d’utiliser, les boutiques privées sont obligées de se surpasser afin de garder leurs clients. La concurrence est rude et les abonnements de leurs membres ne sont pas engageants. Ce qui signifie qu’ils peuvent décider à tout moment de l’annuler et d’aller voir ailleurs.

Au final, c’est difficile de prédire l’avenir du marché d’e-commerce pour la simple et bonne raison que son avenir est tout simplement incertain. Le marché évolue tellement vite qu’il est devenu imprévisible. Aujourd’hui, ce sont les clubs privés qui font l’actualité. Mais il pourrait y avoir, dès demain, un nouveau concept qui voit le jour. En tout cas, à l’heure actuelle, les clubs comme Boutik Privé sont de vraies alternatives aux sites e-commerce traditionnels. Je dis bien pour l’instant. La seule chose qui est sûre en revanche, c’est que le marché ne fera que se développer et s’agrandir dans les années qui viennent. Et ce, malgré toutes les polémiques qui l’entourent.