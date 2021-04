Coronavirus : Mechichi annonce la création d’un Fonds de solidarité et appelle les Tunisiens à s’entraider

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a annoncé aujourd’hui, samedi 10 avril 2021, la création d’un Fonds de solidarité dans le but de venir en aide aux catégories vulnérables et aux secteurs lésés par la crise sanitaire et les mesures qui ont été décidées par les autorités pour lutter contre le coronavirus. «Les Tunisiens doivent se montrer solidaires», a-t-il lancé.

Hichem Mechichi, qui a affirmé que le pays fait face à une 3e vague, et que la situation «n’a jamais été aussi dangereuse», tout en indiquant qu’il en appelle à la solidarité de tous les Tunisiens pour que «l’on puisse dépasser cette période aussi bien sur le plan sanitaire qu’économique», dit-il.

«Le gouvernement s’emploiera à mettre en place les mécanismes nécessaires pour assurer la transparence dans la collecte et la distribution des dons. Nous devons nous faire confiance et si cette crise ne nous unit pas c’est qu’il y a vraiment un problème de société», a-t-il ajouté, lors d’un point de presse au cours duquel, il a également été annoncé l’allègement du couvre-feu.

Notons que les membres du gouvernement comptent faire don de la moitié de leur salaire du mois d’avril. L’Histoire étant un éternel recommencement, on rappellera que l’année dernière, les membres du gouvernement Fakhfakh avaient également fait don de la moitié de leur salaire du mois d’avril 2020, au profit du fonds national de lutte contre le coronavirus (1818)…

Y. N.