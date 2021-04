Officiel : Allègement du couvre-feu en Tunisie

Comme demandé hier, par le président de la république, Kaïs Saïed, et après s’être réuni avec le comité scientifique, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a annoncé ce samedi 10 avril 2021, l’allègement du couvre-feu.

Ce dernier initialement décrété de 19h à 5h jusqu’au 30 avril, débutera désormais de 22h à 5h du matin, et ce pour la même période, a annoncé Mechichi au cours d’un point de presse.

«Ces révisions ont été effectuées essentiellement en réponse à la demande du président, mais aussi de la colère des citoyens qui seraient impactés par de telles mesures», a-t-il dit en affirmant que «la situation sanitaire n’a jamais été aussi dangereuse», a-t-il alerté.

«Notre pays fait face à une 3e vague sans précédent et les patients sont de plus en plus jeunes avec une hausse du nombre d’hospitalisations et outre la virulence du nouveau variant, la cause principale de cette situation est le relâchement général enregistré depuis un certain temps», a ajouté le chef du gouvernement, en affirmant que les autorités ont pourtant mené les contrôles nécessaires et en lançant : «C’est une responsabilité commune et nous devons être solidaires».

Le chef du gouvernement a ajouté que les contrôles seront renforcées pour s’assurer du respect des protocoles sanitaires relatifs à tous les secteurs.

Rappelons que l’horaire du couvre feu tel que annoncé il y a 3 jours avait provoqué la colère de plusieurs secteurs, à l’instar des propriétaires de cafés et de restaurants, qui auraient été privé de leur travail, le jour à cause du jeûne et le soir à cause du couvre-feu.

Y. N.