Coronavirus : «Nous devons tous être conscients de la gravité de la situation», alerte Pr Ben Alaya

Pr Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé et observatrice du comité scientifique dont elle était membre, a rappelé aujourd’hui, que la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus est très dangereuse et que le taux de positivité est en hausse, ayant dépassé les 30%. «Nous enregistrons également une hausse du nombre de décès et d’hospitalisations, et dans certains hôpitaux la capacité d’accueil a même été dépassée», a-t-elle alerté.

Lors du point de presse organisé, ce samedi 10 avril 2021, à l’issue de la réunion du comité scientifique, Pr Ben Alaya a rappelé que les mesures sanitaires ont été imposées par une situation de plus en plus dangereuse, où le variant britannique est en augmentation, sachant qu’à ce jour 192 cas ont été enregistrés en Tunisie.

Elle a ajouté que si les mesures ont été allégées pour faire l’équilibre entre la santé des Tunisiens et leur vie économique et sociale et après la demande du président, en réponse à la colère des citoyens, notamment ceux qui seront financièrement lésé par le couvre-feu, il n’en reste pas moins, que l’application des protocoles «est plus que nécessaire», a-t-elle dit.

«Je vais rappeler que la prévention est une responsabilité individuelle et commune et que si les mesures ne sont pas respectées, les contaminations et les décès par la Covid augmentaient», prévient la porte-parole du ministère de la Santé.

«Si nous ne sommes pas conscients de la situation, il n’y aura aucune solution pour que l’on puisse nous en sortir», a-t-elle aussi déploré, en affirmant que des chaînes de contaminations ont essentiellement été enregistrées suite à des fêtes de mariage et des cérémonies de funérailles ainsi que des rassemblement «qui auraient pu être évités».

D’autre part, la porte-parole du ministère de la Santé a appelé les Tunisiens à s’inscrire à la campagne de vaccination, tout en affirmant que celle-ci doit être accélérée et que la Tunisie doit déployer tous les efforts pour se procurer davantage de vaccins et faire en sorte qu’un maximum de Tunisien puisse en bénéficier.

«En attendant, portez vos masques, respectez la distanciation physique et éviter les rassemblements. Faites attentions à vous et à vos familles, nous ne voulons pas perdre des êtres chers à nos cœurs et ensemble, nous allons pouvoir nous en sortir», a-t-elle conclu.

Y. N.