Coronavirus : L’âge moyen des patients qui décèdent a baissé, selon Nissaf Ben Alaya

La présidente de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), Nissaf Ben Alaya, a encore tiré la sonnette d’alarme, quant à la situation épidémique en Tunisie, ce lundi 12 avril 2021, à la veille du mois de ramadan, connu notamment pour les grands rassemblements familiaux.

Interviewée par Express FM, Ben Alaya a indiqué que le taux de positivité est actuellement de 30% et qu’en moyenne, un patient contamine deux individus, ce qui est, d’un point de vue épidémiologique, très dangereux.

La porte-parole du ministère de la Santé publique a, par ailleurs, affirmé qu’un relâchement dans l’application des mesures de précaution a été constaté au début de la campagne de vaccination, qui avait coïncidé avec l’amélioration de la situation épidémique.

Ben Alaya a également expliqué cette troisième vague en Tunisie par l’arrivée de certains nouveaux variants du virus, qui sont à 70% plus contagieux que la souche originelle et qui sont également plus dangereux, selon elle, et ont environ 30% plus de chances d’entraîner des formes graves de la maladie.

D’ailleurs, elle a assuré que les décès dus à la Covid-19 sont très fréquents aujourd’hui chez les plus de 60 ans, alors qu’il y a quelques mois, le virus tuait surtout les plus de 75 ans.

C. B. Y.