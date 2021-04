Affaire Ben Younes : Sami Tahri demande à Mechichi de s’excuser auprès des journalistes

Commentant l’agression des journalistes et l’introduction de la police dans les locaux de l’agence Tap afin de forcer l’investiture du nouveau PDG, Kamel Ben Younes, le secrétaire général adjoint et porte-parole de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri a affirmé que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi doit présenter des excuses à tous les journalistes tunisiens.

En effet Sami Tahri estime que ce dépassement est «un crime contre les journalistes, la liberté de la presse et la Tunisie dont ma constitution garantit la liberté et l’indépendance des médias», a-t-il dit, ce mardi 13 avril 2021, dans une déclaration à Mosaïque FM, en affirmant que des excuses officielles sont attendues.

Sami Tahri a également appelé Mechichi à revenir sur la nomination de Kamel Ben Younes à la tête de l’agence Tap, en rappelant que ce dernier est «connu pour son hostilité à la presse et les médias, et pour avoir servi des agendas» a-t-il rappelé, en concluant : «Il ne passera pas!».

Rappelons que Kamel Ben Younes, qui a déjà servi le régime de Ben Ali est également proche du parti islamiste Ennahdha et que le personnel de la Tap, soutenu par le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), l’UGTT et la Fédération internationale des journalistes (FIJ), s’oppose à cette nomination partisane qui mettrait en danger la liberté de la presse et son indépendance et permettrait au parti islamiste de contrôler les médias.

Cependant, Mechichi a affirmé hier, qu’il ne compte pas revenir sur cette décision…

Y. N.