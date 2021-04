Coronavirus : La Fédération de l’enseignement secondaire propose de suspendre les cours pendant dix jours

A la lumière de la situation sanitaire marquée par une hausse des contaminations et des décès par le coronavirus, ainsi que l’apparition du variant anglais touchant des personnes de plus en plus jeunes, la Fédération générale de l’enseignement secondaire a proposé aujourd’hui, mardi 13 avril 2021, la suspension des cours pendant 10 jours.

Cette proposition a été effectuée au cours d’une rencontre ayant réuni plusieurs syndicats de l’enseignement avec le ministre de l’Enseignement et une délégation du ministère de la Santé, présidée par Nissaf Ben Alaya, porte-parole de ce département et observatrice au sein du comité scientifique.

Les syndicats ont déploré l’existence de difficultés à appliquer le protocole sanitaire au sein des établissements scolaires, en affirmant que le ministère n’a pas été en mesure de répondre aux besoins des écoles permettant de se conformer au protocole sanitaire qui lui est dédié, en déplorant une hausse des contaminations en milieu scolaire.

Ils ont proposé dans ce sens de suspendre les cours pendant dix jours, à l’exception des classes de la 9e et du baccalauréat, et d’avancer également les dates des devoirs de synthèse et des concours nationaux.

Cependant le ministère estime que la solution pour faire face à la propagation du coronavirus en milieu scolaire réside essentiellement dans l’application des mesures et des protocoles sanitaires.

Dans son communiqué la Fédération affirme qu’après de longs échanges entre les différentes parties, il a été conclu de maintenir les examens aux dates prévus et quant à la suspension des cours, cette proposition, sera examinée lors d’une séance de travail prévue lundi prochain «et ce, après l’évaluation de l’avancement des programmes à tous les niveaux, des différentes matières et dans toutes les régions».

Y. N.