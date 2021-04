Coronavirus-Tunisie : «90% d’occupation en réanimation», alerte le ministre de la Santé

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a indiqué aujourd’hui, mardi 13 avril 2021, que le taux d’occupation en réanimation est désormais de 90%, en Tunisie, tout en appelant à la vigilance et en alertant sur la hausse de tous les indicateurs épidémiologiques liés au coronavirus.

Faouzi Mehdi, qui s’exprimait lors d’une séance d’audition par la commission de la Santé à l’Assemblée, a ajouté que le taux d’occupation des lits oxygène est quant à lui passé à 70 % (contre 50%,la semaine dernière).

Pour le ministre de la Santé, la cause essentielle de cette détérioration de la situation sanitaire est causée par une négligence générale et un non respect des mesures de protection et des gestes barrières, à l’instar du port du masque et du respect de la distanciation, a-t-il dit, tout en rappelant que la situation est dangereuse et que pour y faire face, il faut une prise de conscience générale.

«Nous devons nous conformer aux mesures et aux protocoles sanitaire», a-t-il insisté.

Y. N.