Le 3e Forum Convergences Tunisie se tiendra le 23 juin 2021 à Tunis

Le 3e Forum Convergences Tunisie se tiendra à l’espace Arena, aux Berges du Lac de Tunis, le 23 juin 2021. Il mettra l’accent sur les méthodes et les outils concrets permettant de structurer l’économie sociale et solidaire (ESS) en Tunisie.

Les deux précédents forums, organisés en 2018 et 2019, ont porté successivement sur la définition de l’ESS par les acteurs-rices qui la mettent en œuvre au quotidien et sur les moyens de rendre l’ESS accessible à tou-te-s !

La 3e édition du forum aura pour titre «Ensemble pour construire l’ESS de demain» et ses travaux seront retransmis en ligne.

Les organisations souhaitant prendre part à la programmation en participant à la co-construction d’une table-ronde ou d’un atelier, et qui veulent mettre en avant un sujet qui leur tient à cœur et participer au mouvement vers une Tunisie 3Zéro (zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté), sont appelées à répondre à l’appel à contribution leur permettant de définir et de façonner les ateliers projetés pendant l’événement tout en partageant leurs expériences et leurs expertises avec un large public, sans pour autant engager des frais particuliers.

Téléchargée plus de 2600 fois, la publication «L’ESS en action pour une Tunisie 3Zéro» propose un état des lieux du secteur de l’ESS en Tunisie, revient sur les avancées proposées par la loi cadre relative à ce secteur et les bouleversements causés par la crise de la Covid-19.

La publication revient sur la portée de la loi ESS, les acteurs qui en sont les initiateurs et les solutions concrètes pour réduire les inégalités entre les régions. Elle permet de rencontrer des entrepreneurs sociaux sur le front en période de Covid-19 et de penser les enjeux de la Tech4Good, quand l’innovation technologique se met au service du bien commun.