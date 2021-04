Projection-débat : «Quelles solutions pour un plastique plus écolo?»

À l’occasion de la Journée mondiale de la Terre, le 22 avril 2021, le Club Atuge Durable , affilié à l’Association tunisienne des grandes écoles, organise, en partenariat avec le Collectif Zéro Déchet Tunisie, une projection-débat 100% digitale sous le thème : «Quelles solutions pour un plastique plus écolo ?».

Le film documentaire ‘‘A Plastic Ocean’’ sera projeté sur le web du 19 au 22 avril (un code d’accès est envoyé suite à l’inscription sur le lien), en partenariat avec Envirofest, le festival du film environnemental de Tunisie. Cette projection sera suivie de deux conférences virtuelles le 22 avril.

«Tunisie : Quel rôle des IAA pour un emballage plus écolo?»

Cette conférence portera sur la responsabilité des industriels de l’agro-alimentaire dans la réduction de l’utilisation des emballages plastiques. En effet, le plastique alimentaire représente aujourd’hui 60% de la production nationale de plastique, tout usage confondu. Comment peut-on agir à la source pour utiliser moins de plastique ou un plastique moins polluant ou carrément employer d’autres matériaux plus écologiques ?

Les panélistes sont Anis Souissi, responsable RSE, CLC – Délice; Moncef Marrakchi, directeur R&D, Cogitel; Leila Abassi, membre du bureau UNGC Network Tunisia; Eya Turki, chef de service compatibilité emballage/produit, Packtec; Yousser Hamza, modératrice, responsable du Club Atuge Durable

«Monde : Quelles innovations pour un plastique plus écolo?»

Cette deuxième conférence se penchera sur la question de manière plus globale : doit-on améliorer le recyclage ou chercher d’autres alternatives, ou les deux ? Il faut savoir que le recyclage en Tunisie est encore balbutiant.

En effet, seulement 4% du plastique est recyclé, avec des pertes engendrées par la pollution plastique de l’ordre de 54 millions de dinars par an, vu qu’il n’existe aucun système de tri à la source, de collecte et de valorisation des déchets. Un pays qui malgré sa petite taille est classé 4ème sur la rive méditerranéenne en matière de consommation plastique !

Les panélistes sont Wassim Chaabane, expert en économie circulaire et en pollution marine; Pascal Binard, administrateur de société; Amel Jrad, consultante indépendante en environnement et développement durable; Houssem Hamdi, président de Tunisie Recyclage et cofondateur du Collectif Zéro déchet; Dorra Ghorbel, professeur de l’enseignement supérieur et cofondatrice du Collectif Zéro Déchet.

L’objectif de cet événement est de sensibiliser les parties prenantes sur l’urgence d’agir en adoptant une politique éco-responsable, vis-à-vis de l’utilisation du plastique, même en l’absence d’un cadre réglementaire et institutionnel contraignant.