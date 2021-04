Terrorisme : Mongi Rahoui visé par de sérieuses menaces de mort

Le député Watad, Mongi Rahoui a annoncé aujourd’hui, mercredi 14 avril 2021, que les autorités sécuritaires l’ont informé qu’il est visé par de sérieuses menaces de mort par des groupes terroristes.

Dans un post publié sur sa page, le député a précisé que les autorités sécuritaires lui ont signifié que ces groupes ont notamment surveillé ses mouvements à Jendouba, sa ville d’origine et dans laquelle il a été élu.

«Compte tenu des recommandations des forces de sécurité, du renforcement de la garde rapprochée et de la limitation de mes déplacements, je m’excuse auprès de tous mes amis et les camarades de ne pas pouvoir tenir mes engagements précédemment programmés, en particulier dans la région de Jendouba …. Merci à tous pour votre compréhension et pour votre soutien», a-t-il écrit.

Rappelons que Mongi Rahoui, fervent opposant à l’islam politique, notamment le parti Ennahdha, à l’extrémisme et à l’obscurantisme, fait l’objet de menaces depuis 2013, et qu’il bénéficie d’une garde rapprochée qui avait été renforcé, il y a 3 mois.

Y. N.