Tunisie Telecom prend part à l’action Couffin de Ramadan 2021

Partagez 2 Partages

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, Tunisie Telecom prend part activement à l’action Couffin de Ramadan 2021 organisée par le comité régional de l’Ariana du Croissant Rouge Tunisien. La première opération de distribution des aides aux familles nécessiteuses a eu lieu hier, mardi 13 avril 2021, premier jour du mois saint musulman.

Le but de cette action est de subvenir aux besoins vitaux et de première nécessité des citoyens les plus démunis et qui ont été durement impactés par la pandémie du Covid-19 : beaucoup de familles ayant perdu leurs ressources en raison de la fermeture de nombreux commerces et des dizaines de milliers de travailleurs journaliers ont perdu leur travail.

L’opérateur a fait distribuer hier après-midi 100 couffins garnis de différentes denrées alimentaires, le but étant de permettre aux familles bénéficiaires de cette action de mieux garnir leurs tables au moment de la rupture du jeûne, comme le reste des citoyens.