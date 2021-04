Coronavirus : La situation est critique à Gabès, deux autres délégations pourraient être fermées

Le gouvernorat de Gabès a affirmé aujourd’hui, jeudi 15 avril 2021, que la situation sanitaire, liée au coronavirus, est critique et que les hôpitaux de la région ont atteint leur capacité d’accueil, tout en indiquant que deux autres délégations pourraient être fermées.

Après la fermeture, hier, des délégations de Mareth et Matmata Jedida, le gouvernorat a organisé une conférence de presse, ce jeudi, en présence du gouverneur Mongi Thameur, le directeur régional de la Santé, Riadh Chaouch et le SG de la centrale syndicale Salah Ben Hamed pour alerter sur la gravité de la situation épidémiologique dans la région.

Il a été annoncé, lors de ce point de presse, la possibilité de fermer les délégations de Ouedhref et Metouia, tout en indiquant que le nombre de contaminations et de décès connaît une hausse inquiétante.

«La lutte contre le coronavirus est une responsabilité commune et individuelle et les citoyens doivent être conscients du danger et respecter les mesures sanitaire. LA situation est grave et si nos hôpitaux ne peuvent plus accueillir les patient, elle va se dégrader davantage», ont-il encore alerté, en appelant les habitants à s’inscrire à la campagne de vaccination.

Y. N.