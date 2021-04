Tunisie : Accord pour résoudre la question des dettes des clubs sportifs auprès des caisses sociales

Partagez 0 Partages

Un accord pour résoudre la question des dettes des associations sportives auprès des caisses sociales a été signé, ce jeudi 15 avril 2021, au palais du gouvernement à la Kasbah, par Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales, Sihem Ayadi, ministre par intérim de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle et Imed Triki, président-directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), et ce, en présence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

L’accord s’inscrit dans le cadre du soutien gouvernemental au sport en Tunisie. Il vise à aider les clubs (c’est-à-dire les associations sportives) à faire face à leur situation financière difficile après la révolution de 2011 et la crise sanitaire en cours, depuis près d’un an.

L’accumulation des dettes après de la CNSS a, en effet, affecté négativement la situation sociale des employés au sein des clubs sportifs, assure un communiqué de la présidence du gouvernement.

C. B. Y.