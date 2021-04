Les entreprises tunisiennes appelées à participer au salon Pollutec 2021

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) organise la participation des entreprises tunisiennes à la 29e édition du salon international des équipements des technologies et des services de l’environnement Pollutec 2021 qui se tiendra du 12 au 15 octobre 2021 à Lyon, France.

La Tunisie participera à cette édition du salon en qualité de «Pays invité d’honneur», ce qui permettra aux visiteurs de porter un intérêt particulier à notre pays, lui faisant bénéficier d’une visibilité renforcée, tout en mettant en avant ses réalisations, ses projets et les opportunités de collaboration qu’il offre aux professionnels du secteur cible.

La participation tunisienne au salon Pollutec 2021 se déclinera principalement sous 4 formes : 1- un pavillon national, sous l’égide du ministère des Affaires locales et de l’Environnement, regroupant les acteurs publics; 2- le pavillon dédié aux entreprises privées et géré par le Cepex (exposition avec un aménagement ouvert, sans séparation entre les exposants) comportera un espace dédié aux «startups» tunisiennes labellisées et travaillant dans les domaines liés à l’environnement (elles bénéficieront d’une réduction de 50% sur le tarif de participation); 3- un programme de rencontres dédiées à la délégation officielle et des rencontres B-to-B organisées pour le compte des entreprises privées; 4- une série de conférences et d’ateliers thématiques consacrés à la Tunisie en marge du salon.

Après validation par le Cepex des demandes de participation (validation des produis et services éligibles à être exposés au salon ainsi que selon la règle du premier venu, premier servi), les entreprises retenues seront appelées à procéder au paiement des frais de participation de 3.000 DT (1.500 DT pour les startups labellisées).

Les places étant limitées, chaque entreprise n’aura droit qu’à un seul module d’exposition.

Par ailleurs, le Cepex le droit de clôturer le recrutement des exposants tunisiens avant la date butoir, fixée au 30 avril 2021, c’est-à-dire dès que le nombre limite d’exposants confirmés est atteint.

Considéré comme le rendez-vous international incontournable des solutions technologiques aux problèmes rencontrés par les industriels et les collectivités dans les domaines de l’eau, la ville et bâtiment durables des déchets, du recyclage, de l’énergie et efficacité énergétique, de la gestion des bois déchets, etc., le salon Pollutec aspire à confirmer sa réputation et son succès avec 100.000 m² de surface d’exposition abritant près de 2200 exposants et plus de 70.000 visiteurs professionnels de 128 pays.