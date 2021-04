“Lettre à Hannah Arendt” : Un roman épistolaire signé Sophie Bessis

Dans son court roman épistolaire « Je vous-écris d’une autre rive _ Lettre à Hannah Arendt », l’historienne franco-tunisienne Sophie Bessis s’adresse à la philosophe allemande et continue d’étudier les rapports nord-sud, thème central de ses œuvres.

Deux ans après la sortie de son dernier livre « Histoire de la Tunisie : De Carthage à nos jours » (2019), Sophie Bessis revient avec un nouvel ouvrage où elle explore un nouveau genre, celui du roman épistolaire. Il s’agit du premier d’une collection intitulée « Lettre à … », publiée par la maison d’édition Elyzad.

Comme la plupart de ses précédents ouvrages et comme le titre laisse à deviner, Sophie Bessis aborde encore une fois cette thématique qui lui est chère, à savoir les rapports nord-sud.

En exprimant toute son admiration pour la philosophe et politologue allemande et sans pour autant lui épargner certains reproches, Sophie Bessis aborde des sujets comme l’exil, l’identité multiple, le nationalisme, la persécution des juifs, et essentiellement le conflit israélo-palestinien.

Fawz Benali