RTCI suspend le journaliste Morai «pour son ton agressif et désobligeant» envers son invitée, Pr Samoud

Au lendemain de l’interview qui a suscité la polémique, la direction de la Radio Tunis chaîne internationale (RTCI), a annoncé ce vendredi 16 avril 2021, la suspension du journaliste Anis Morai «pour son ton agressif et désobligeant» envers son invitée, Pr Samar Samoud.

«La direction de RTCI présente ses vives excuses au Docteur Samoud ainsi qu’à tous les médecins et assure prendre très au sérieux l’incident qui ne reflète ni les valeurs ni l’éthique de ce service public. A ce propos, une enquête interne a été diligentée et l’animateur en question suspendu d’antenne et ce jusqu’à nouvel ordre, conformément aux procédures appliquées dans de pareils cas», lit-on dans le communiqué, de la radio, qui réaffirme son respects envers tous les médecins et de tous les autres corps de métiers.

«En tant que service public, RTCI tient à rester une station où tous les actants de la société civile sont toujours reçus avec les égards qui leur sont dus», ajoute encore la radio.

De son côté Anis Morai, qui a été même jusqu’à demander à son invitée de quitter le studio, avait indiqué hier, dans un post Facebook, qu’il respecte Pr Sammoud, qu’il connaît depuis des années mais que cette dernière a tenu «des propos inadmissibles», dit-il.

«Je devais modérer par déontologie journalistique et pour protéger ma radio qui aurait pu se retrouver dans une situation indélicate et responsable de propos qui sont passés sur antenne», en rappelant que son invitée avait indiqué que le vaccin Sinovac n’est pas efficace.

Le journaliste avait présenté ses excuses dans ce même post en affirmant avoir réagi «par peur d’être le vecteur d’une psychose dans un moment aussi délicat de la pandémie».

Y. N.