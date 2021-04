Tunisie : 17 tonnes de produits alimentaires périmés, saisis en un mois

Le ministère de la Santé a annoncé ce vendredi 16 avril 2021, que ses services de contrôle en collaboration avec les autres structures chargés de la protection des consommateurs, ont saisi du 15 mars à ce jour, 17 tonnes de produits alimentaires périmés, 1246 litres de lait, de boissons gazeuses impropres à la consommation.

Ces saisies ont été effectués au cours de 9.885 opérations d’inspection, dans différentes régions du pays, ajoute le communiqué, en ajoutant que ces contrôles ont également engendré 37 propositions de fermeture de commerces, 1252 avertissements, et 173 procès verbaux.

Les équipes de contrôles ont également procédé à 964 prélèvements sur des produits alimentaires, afin de statuer sur la qualité des produits mis en vente sur les marchés.

Notons que les équipes de contrôles poursuivent leurs inspections dans les unités de production et de stockage des produits alimentaires, les marchés municipaux et les points de vente et veilleront à l’application du protocole sanitaire et du respect des mesures décidées par les autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

