Météo : Un week-end marqué par des pluies orageuses et une baisse des températures

Une baisse de températures et des pluies orageuses sont attendues pour ce week-end, dans la plupart des régions du pays, annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures sont en dessous de la normale saisonnière et varieront entre 10 et 15°C au nord et au Centre du pays, 8°C sur les hauteurs et entre 15 et 20°C au sud, sachant que les minimales seront comprises entre 8 et 10°C.

Les pluies sont attendues dans la plupart des régions et des averses orageuses sont prévues au Nord et au Centre du pays en particulier, et les vents souffleront jusqu’ 40 km / h.

Y. N.