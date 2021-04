Officiel : Suspension des cours et autres mesures pour lutter contre le coronavirus

A la lumière de la dégradation de la situation sanitaire, et de tous les indicateurs liés au coronavirus, notamment la hausse du taux de contamination, du nombre des décès et de la capacité d’accueil dans les hôpitaux, le comité scientifique a annoncé ce samedi 17 avril 2021, de nouvelles mesures pour faire face à la propagation de cette 3e vague de la pandémie.

Les décisions suivantes seront en vigueur du 18 au 30 avril : il a ainsi été annoncé de maintenir le couvre feu de 22h à 5h mais d’interdire la circulation des véhicules et de suspendre les transports publics à partir de 19h : Le comité scientifique organisera une réunion hebdomadaire pour mesurer le résultat de ces mesures.

Il a également été décidé de suspendre les cours dans toutes les écoles primaires et secondaires et d’organiser les cours à distance pour les facultés. Une réunion sera organisée pour mettre en place un plan pour les examens et la suite de l’année scolaire

Sur un autre plan, il a été décidé de réaménager les horaires pour la fonction publique en deux groupes et de renforcer les contrôles : tous les commerces qui ne respectent pas les protocoles sanitaires et/ou le couvre-feu seront immédiatement fermés

La même source a ajouté que les gouverneurs sont appelés à prendre des décisions relatives aux zones rouges, notamment leur isolement, entre autres mesures

Y. N.