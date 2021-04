Douane tunisienne : Des marchandises de contrebande d’une valeur de 21 millions de dinars saisies en mars 2021

Le fléau de la contrebande prend de plus en plus d’ampleur en Tunisie. Ce lundi 19 avril 2021, la Douane a annoncé, via un communiqué, avoir saisi des marchandises entrées illégalement à des fins commerciales d’une valeur de 21 millions de dinars, rien qu’en mars 2021. Cependant, la valeur de celles qui ont échappé au contrôle douanier est probablement beaucoup plus élevée.

Les opérations relatives à ces marchandises saisies ont été contrecarrées par les unités de la Garde douanières à Tunis, Jendouba, Sousse, Sfax, Gafsa et Médenine, précise le communiqué.

Huit millions de dinars de divers produits de consommation ont été saisis, précise encore la Douane. Il s’agit de 518.000 paquets de cigarettes d’une valeur de 1,85 million de dinars, 57.000 pièces de prêt-à-porter et chaussures de sport d’une valeur de 1,1 million de dinars, une quantité d’or d’une valeur de 260.000 dinars, en plus de sommes en devises d’une valeur de 325.000 dinars. Par ailleurs, des moyens de transport d’une valeur de 13 millions de dinars ont également été saisis.

C. B. Y.