Webinaire pour maintenir les courants d’affaires entre la Tunisie et la France

La Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI) et Business France Tunisie organisent le mardi 20 avril 2021, de 10h30 à 11h30, un webinaire sur le thème : «Entreprendre avec la France : Les clefs pour réussir».

Ce webinaire s’attélera à présenter les outils et les instruments du plan de relance export – destinés à maintenir les courants d’affaires et développer de nouvelles opportunités avec les entreprises tunisiennes et françaises en Tunisie.

Il fournira également l’opportunité de passer en revue les nouveautés de la formule du V.I.E. (Volontariat International en Entreprise) ainsi que l’accompagnement en matière d’implantation des entreprises tunisiennes en France. Ces deux derniers thèmes feront l’objet de témoignages d’entreprises en Tunisie.

Pour participer à ce webinaire, s’inscrire en cliquant sur ce lien.